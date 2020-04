Quarantäne sei Dank? Nach Justin Timberlakes (39) Fummel-Gate Ende vergangenen Jahres sah es einige Zeit lang nicht gut für seine Ehe mit Jessica Biel (38) aus. Haben sie es mittlerweile geschafft, ihre Beziehung wieder zu kitten oder wird sie aufgrund der aktuellen Lage auf eine noch härtere Probe gestellt? Die Antwort auf diese Frage gibt das ehemalige Boyband-Mitglied nun selbst!

In der Radioshow SiriusXMs The Morning Mash Up wurde Justin die Frage gestellt, ob die Quarantäne seiner Beziehung geholfen oder sie behindert hat. Darauf erwidert der Sänger lediglich knapp, dass es ihnen gut gehe. Stattdessen offenbart er, dass er und seine bessere Hälfte sich sehr glücklich und auch gesegnet fühlen, weil sie in diesen aufwühlenden Zeiten einen ruhigen Rückzugsort in Montana haben. "Einfach in der Lage zu sein, in die Einfahrt hinauszugehen, vielleicht eine kleine Wanderung zu machen", darüber freue sich der "Trolls"-Star momentan.

Weniger begeistert ist der Hollywoodstar hingegen von seiner neuen Aufgabe als Vollzeit-Nanny. "Einfach 24 Stunden Eltern-Sein ist wirklich nicht human", witzelte der erschöpfte Papa von Sohnemann Silas (5) ehrlich.

Getty Images Justin Timberlake auf einer Gala in NYC im Juni 2019

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake

MEGA Sänger Justin Timberlake mit Söhnchen Silas und Ehefrau Jessica Biel 2019



