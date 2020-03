Justin Timberlake (39) und Ehefrau Jessica Biel (38) haben bewegte Zeiten hinter sich. Vor rund drei Monaten hatten diese Neuigkeiten die Fans schockiert: Der Sänger soll mit seiner Co-Darstellerin Alisha Wainwright (30) heimlich auf Tuchfühlung gegangen sein. Mittlerweile scheint es aber so, dass die Schauspielerin ihrem Ehemann verziehen hat. Um den ganzen Stress hinter sich zu lassen, hat der Musiker sich nun eine süße nachträgliche Geburtstagsüberraschung für seine große Liebe einfallen lassen.

"Justin plant mit Jessica einen Trip ans Meer, um dort ihren Geburtstag zu feiern und ein paar Tage zu zweit zu verbringen", hat ein Insider jetzt Us Weekly verraten. Bisher habe es mit einer gemeinsamen Reise noch nicht geklappt, da beide beruflich eingespannt waren, offenbarte die Quelle weiter. Schon an ihrem Geburtstag habe er sich aber mächtig ins Zeug gelegt, um seine Ehefrau glücklich zu machen. "Er hat getanzt und gelacht und mit Jessica herum gealbert", plauderte der Informant noch aus. Die einstige Eine himmlische Familie-Darstellerin dankte es ihm mit einem süßen Post auf Instagram, in dem sie ihren Ehemann als einen "wundervollen Menschen" bezeichnete.

Der geplante Trip ist nicht der erste Liebesbeweis des "Cry Me A River"-Interpreten seit seinen Flirt-Schlagzeilen. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Justin an Valentinstag ein Bild mit Jessica, auf dem er sie von hinten umarmt. "Rückblick auf unser erstes gemeinsames Jahr! Es ist nicht schwer, von meinem Gesicht abzulesen: Wenn du es weißt, weißt du es", kommentierte der 39-Jährige den Schnappschuss.

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake feiern ihren 38. Geburtstag

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und Jessica Biel



