Kein böses Blut vor den Augen ihres Sohnes! Das haben sich Justin Timberlake (39) und seine Ehefrau Jessica Biel (37) geschworen. Das berühmte Ehepaar war in den vergangenen Wochen immer wieder wegen Justins Fremdfummel-Skandal in den Schlagzeilen. Im November 2019 wurde der Musiker von Paparazzi händchenhaltend mit seiner "Palmer"-Kollegin Alisha Wainwright (30) erwischt. Doch egal, wie sehr es im Hause Timberlake auch kriselte – hitzige Diskussionen wurden offenbar nie vor den Augen von Söhnchen Silas (4) ausgetragen.

Im April 2015 wurde Justins und Jessicas Sohn Silas Randall geboren, zweieinhalb Jahre nach der Trauung in Italien. Daraufhin sollen der Sänger und die Schauspielerin eine Abmachung getroffen haben. "Sie haben sich dazu bereit erklärt, einen Streit niemals vor den Augen ihres Kindes auszutragen", verriet ein Insider gegenüber US Weekly und ergänzte: "Justin und Jessica haben so viel Spaß mit ihm zu Hause. Es ist so süß zu beobachten." Seine aktuellen Probleme wolle das Paar mit Hilfe einer Therapie lösen – und die solle offenbar auch fruchten.

Derzeit arbeitet Justin offenbar hart daran, dass Jessica ihm verzeiht. "Timberlake hat sich für Jessica die allergrößte Mühe gegeben und sagt ihr nun ständig, dass sie für ihn die heißeste Frau und Mutter auf der Welt ist", so der Promi-Experte weiter. "Er möchte sicherstellen, dass er für sie und Söhnchen Silas da ist."

MEGA Schauspielerin Jessica Biel und ihr Sohn Silas 2019

MEGA Sänger Justin Timberlake mit Söhnchen Silas 2019

KCS Presse / MEGA Sänger Justin Timberlake und Ehefrau Jessica Biel 2019

