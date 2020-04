Im August vergangenen Jahres wurde Liam Hemsworths (30) Welt auf den Kopf gestellt: Noch vor dem ersten Hochzeitstag mit seiner damaligen Frau Miley Cyrus (27) war die jahrelange On-Off-Beziehung der beiden endgültig in die Brüche gegangen. Während sich die Musikerin nach der Trennung gleich ins nächste Dating-Abenteuer stürzte, zog sich der Schauspieler zunächst eine Zeit lang zurück. So hat der Filmstar das Liebesaus verarbeitet!

Im Interview mit der australischen Ausgabe von Men's Health erklärte Liam ganz offen, worauf er sich während der Zeit fernab des Blitzlichtgewitters konzentriert hat: "Wiederaufbau? Ja, genau so kann man das ausdrücken." Vor allem Bewegung habe ihm geholfen: "In den letzten sechs Monaten konnte ich dank Sport einen klaren Kopf behalten und ausgeglichener sein."

Umso besser, dass die Dreharbeiten für seinen Thriller "Most Dangerous Game" genau diesen Kampfgeist erforderten: "Ich habe den größten Teil des Projekts damit verbracht, durch die Straßen zu rennen. [...] Aber das war super, weil es mich in Bewegung gehalten hat", fand der Australier. Auf diese Weise habe er sogar seinen täglichen Rekord gebrochen: Satte zehn Kilometer sei er am Tag gelaufen.

