Einfach gemütlich die Füße hochlegen – das kommt für Maren Wolf (27) nicht in die Tüte! Die YouTuberin erwartet gerade ihr erstes Kind und genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Während die ersten Wochen nicht leicht waren und die Netz-Bekanntheit unter starker Übelkeit litt, blüht sie jetzt im sechsten Monat richtig auf. Ob sie das womöglich auch ihren Sportsessions zu verdanken hat?

In ihrer Instagram-Story lässt Maren ihre Fans jetzt virtuell an einem Training teilhaben. Mittlerweile habe sie vor allem Yoga für sich wiederentdeckt. "So, ich bin fertig mit dem Training. Das tut so gut, wirklich richtig gut", schwärmt die werdende Mama nach der Sporteinheit. Ganz zur Freude ihrer Community zeigt Maren nicht nur ein paar Übungen im Schnelldurchlauf, sondern gewährt den Followern auch einen Blick auf ihren immer größer werdenden Babybauch.

Schon seit Beginn ihrer Schwangerschaft fiebert Maren auf eine runde Babykugel hin – jetzt im sechsten Monat sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Und eine Weile kann sie ihren Bauch ja auch noch in vollen Zügen genießen, denn Sohnemann Lyan River soll erst Mitte August das Licht der Welt erblicken.

Instagram / marenwolf Maren Wolf

Instagram / marenwolf Maren Wolf im März 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf in der 14. Schwangerschaftswoche



