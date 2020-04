Seine diesjährige Geburtstagsparty dürfte sich Lil Nas X ganz sicher anders vorgestellt haben! Am Donnerstag wurde der Rapper 21 Jahre alt – ein besonderer Ehrentag vor allem für US-Amerikaner, immerhin gilt man in Übersee dann als volljährig. Der Chartstürmer, der in den vergangenen zwei Jahren mit seinem Hit "Old Town Road" in aller Munde war, musste seinen Geburtstag allerdings wegen der aktuellen Situation etwas ruhiger angehen: Er feierte mit einem Elmo-Kuscheltier und trocken Brot!

Die Langeweile stand dem Jubilar Montero Lamar Hill, wie Lil Nas X mit bürgerlichem Namen heißt, in mehreren Instagram-Posts ins Gesicht geschrieben. Momentan verbringt der US-Amerikaner wie viele andere Promis die meiste Zeit isoliert zu Hause und feierte offenbar nur mit seinem plüschigen Sesamstraße-Kumpel seinen 21. Zu futtern gab es auch keine Torte, sondern lediglich eine Toastscheibe mit einer Kerze drauf. In einem weiteren Clip liegt er mit Elmo auf dem Boden, während laute Musik durchs Haus dröhnt. "Quarantäne-Geburtstag geht ab!", kommentierte Lil Nas X die Szenerie ironisch und bedankte sich anschließend für die zahlreichen Glückwünsche bei seiner Community.

Aber nicht nur mit seiner Musik erlangte er große Bekanntheit. Auf Twitter deutete Lil Nas X im Juli 2019 an, homosexuell zu sein, und outete sich kurz darauf ganz offiziell. Für die Rapszene ist dies ein großer Schritt, den vor dem 21-Jährigen nicht viele seiner Kollegen gewagt haben. Dabei habe er ursprünglich nie vorgehabt, Details über seine sexuelle Orientierung preiszugeben. "Jetzt möchte ich die LGBTQ-Community zu 100 Prozent vertreten", erklärte der "Rodeo"-Interpret gegenüber The Guardian.

Getty Images Lil Nas X bei den Grammy Awards 2020

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Rapper

Instagram / lilnasx Lil Nas X im März 2020



