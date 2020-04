Was auch immer Herzogin Meghan (38) trägt, ist oftmals binnen Minuten ausverkauft! Seit die ehemalige Suits-Darstellerin mit Prinz Harry (35) zusammen ist, stehen ihre Outfits im Fokus der Öffentlichkeit. Mit ihren Looks hat die Beauty schon so manchen Trend gesetzt. Kein Wunder, dass sich Modeketten gern mal von dem einen oder anderen Teil der Herzogin inspirieren lassen: Ein Fashion-Label hat jetzt Meghans umgerechnet rund 368 Euro teure Tasche kopiert!

Anfang März erschien Archie Harrisons Mutter im Rahmen des Internationalen Frauentages an der Robert Clack Upper School in London mit einem cremefarbenen Accessoire. Wie Hello! berichtet, sei das Designer-Teil von Rejina Pyo innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen. Die Fans der 38-Jährigen haben nun bei der Modekette Mango die Möglichkeit, sich eine preiswerte Alternative für nur 18 Euro zu kaufen.

Die Tasche ist übrigens nicht das einzige Accessoire, das die Bewunderer der ehemaligen Schauspielerin als günstige Kopie erwerben können. Auch ihre recht bekannte khakifarbene Jacke ist als Schnäppchen erhältlich. Für umgerechnet 26 Euro bietet der US-amerikanische Einzelhandelskonzern Walmart ein ähnliches Kleidungsstück an.

Getty Images Herzogin Meghan an der Robert Clack Upper School in London, März 2020

SplashNews.com Herzogin Meghan, Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020



