Lina Larissa Strahl (22) schwelgt in Erinnerungen! Vor rund fünf Jahren lernte die Schauspielerin ihren Kollegen Tilman Pörzgen (26) am Set von Bibi & Tina kennen und lieben. Im Dezember 2016 machten die beiden ihre Liebe dann offiziell. Mittlerweile möchte das Paar offenbar kaum noch eine Sekunde getrennt voneinander verbringen. Während ihrer Teilnahme bei Dancing on Ice überraschte der Sänger seine Freundin sogar mit süßen Geburtstagsgrüßen. Im Netz teilte Lina Larissa jetzt eine rührende Bildergalerie und blickt damit auf die vergangenen Jahre mit ihrem Liebsten zurück.

"Gott, hab ich die ganze Zeit schon verknallt ausgeschaut", teilte Lina Larissa ihrer Community am vergangenen Donnerstag via Instagram mit. Die Schnappschüsse von den zwei Turteltauben sind kurz nach ihrem Kennenlernen entstanden. Mit einem breiten Lächeln schauen die beiden Filmstars verliebt in die Kamera.

Bis heute hat sich an ihrem Liebesglück nichts geändert – auch zur Freude ihrer Follower: "Ich bin so froh, dass ihr euch gefunden habt!" und "Ihr seid so ein süßes Traumpaar!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter der Zusammenstellung von Throwback-Fotos.

Instagram / _lina_official_ Throwback-Bild von Tilman Pörzgen und Lina Larissa Strahl

Instagram / _lina_official_ Throwback-Bild von Lina Larissa Strahl und Tilman Pörzgen

Getty Images Lina Larissa Strahl und Tilman Pörzgen im Januar 2020



