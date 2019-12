Zuckersüße Geburtstagsgrüße für die Eisprinzessin! Lina Larissa Strahl (22) macht gerade die Eisfläche beim TV-Format Dancing on Ice unsicher. Die Musikerin ist beim Tanz auf den Schlittschuhen sogar so gut, dass sie es zusammen mit Tanzpartner Joti Polizoakis (24) ins große Finale schaffte. Privat tanzt die Bibi & Tina-Bekanntheit schon seit 2016 mit ihrem Freund, dem Schauspieler Tilman Pörzgen (26), durchs Leben. Von ihm bekommt Lina nicht nur während der Show liebe Worte und Unterstützung: Zum Geburtstag widmete der 26-Jährige ihr jetzt ein paar gefühlvolle Zeilen!

Am 15. Dezember feierte die Sängerin ihren 22. Geburtstag und bekam sowohl privat als auch im Netz zahlreiche Glückwünsche von ihren Freunden. Tilman gratulierte der "Egoist"-Interpretin ebenfalls mit einem süßen Post – dabei hatte dieser eine besonders witzige Komponente: Der Langhaar-Fan postete nicht nur ein Bild von seiner Freundin, auf dem diese perfekt zurechtgemacht ist, sondern auch eine spezielle Bilderstrecke. Die zeigt die Sängerin mit angestrengtem Blick beim Konsolenspiel-Zocken, dabei trägt sie eine lockere Cap über ihren bunt gefärbten Haaren. "Einer von unzähligen Gründen, warum ich dich so sehr liebe! Happy Birthday, mein Herz", schrieb Tilman zu dem Instagram-Beitrag.

Mit Tilman hat Lina nicht nur einen liebevollen Partner an ihrer Seite, in ihm fand sie offenbar auch ihren besten Freund. So schwärmte sie in einem früheren Promiflash-Interview: "Für mich passen wir auf jeden Fall zu 110 Prozent zusammen."

Instagram / _lina_official Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / tilmanpoerzgen Lina Larissa Stahl, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / _lina_official_ Tilman Pörzgen und Lina Larissa Strahl, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de