Gwyneth Paltrow (47) hat sich etwas Besonderes für ihren Sohn Moses (14) einfallen lassen! Am vergangenen Mittwoch wurde der Spross der Schauspielerin und des Sängers Chris Martin (43) 14 Jahre alt. Eigentlich sei eine große Party für den Teenie geplant gewesen, doch die musste wegen der aktuellen weltweiten Krisensituation ins Wasser fallen. Aber die Blondine hatte eine Idee, wie Moses seine Freunde sehen und trotzdem die Abstandsregeln einhalten konnte: Seine Mama organisierte eine private Parade für ihn!

"Social-Distancing-Geburtstagsparty für Moses!", kommentierte die Oscar-Preisträgerin mehrere Clips der außergewöhnlichen Party in ihrer Instagram-Story. Darin war zu sehen, wie seine besten Freunde in Autos am Anwesen der Familie vorbeifuhren. Die Wagen waren mit Postern und Luftballons verziert und auch Geschenke luden seine Kumpels ab, während sie dem Geburtstagskind zujubelten. Auch wenn herzliche Umarmungen ausfallen mussten – immerhin konnte Moses so seinen Freundeskreis sehen.

Die Blondine teilte zusätzlich einen rührenden Geburtstagsgruß an den Jubilar auf Social Media: "Moses, ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Ich hoffe, du hörst niemals damit auf, mich zum Abschied zu umarmen, auch wenn du nur in einen anderen Raum gehst!" Gwyneth und Chris entschieden sich nach ihrer Scheidung 2016 dazu, weiterhin zusammen für ihre beiden Kinder Moses und Apple (15) da zu sein. Ihr Sohn scheint schon in die Fußstapfen des Coldplay-Frontmanns treten zu wollen: Zumindest postete die 47-Jährige kürzlich ein Foto von ihm, wie er mit seinem Papa musiziert.

Instagram / gwynethpaltrow Moses Martin, Sohn von Gwyneth Paltrow

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Instagram / gwynethpaltrow Chris Martin mit seinem Sohn Moses



