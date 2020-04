Deshalb machte Bastian Yotta (43) bei Promis unter Palmen Stimmung gegen Claudia Obert (58). Zwischen dem Ex-Dschungelcamper und der Designerin herrscht spätestens seit der vergangenen Folge der Realityshow dicke Luft. Yotta hatte sich einen Plan zurechtgelegt, um Claudia rauszukicken – hatte damit aber am Ende keinen Erfolg. Gegenüber Promiflash verrät Bastian jetzt: Zum Wohl der ganzen Gruppe sei ihm keine andere Wahl geblieben, als zu versuchen, Claudia aus dem Spiel zu drängen.

Seine Anti-Claudia-Kampagne habe dabei nichts mit Strategie zu tun gehabt, versicherte der 43-Jährige im Promiflash-Interview. Stattdessen habe er dabei vor allem an Claudia selbst und auch an die anderen Mitstreiter gedacht. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin habe sich nämlich nicht nur durch ihren Alkoholkonsum selbst bloßgestellt, sondern bei dem Wasser-Spiel auch ihre Mitspieler in Gefahr gebracht. "Claudia hat das Wohl der Gruppe, nicht nur von der Harmonie her riskiert und geschadet, sondern auch dem körperlichen Wohl der Leute. Und das war ein Punkt, an dem ich gesagt habe, dass es das Beste für sie wäre, damit sie sich nicht weiter bloßstellt, das Haus zu verlassen", meinte er.

Aber war Claudia das Wohlergehen ihrer Mitspieler wirklich gleichgültig? Auf Instagram kommentierte sie einen Post zu dem Schwimm-Spiel, das sie mit ihrem Team absolvieren musste, jetzt so: "Die sollen absaufen, wenn Neptun das so will, dann ist das so." Für Bastian ist das der eindeutige Beweis, dass er richtig gehandelt hat. "Ihre Kommentare online zeigen jetzt aber, dass es ihr tatsächlich egal war, ob es den Leuten gut geht. Ihr wäre es sogar egal gewesen, wenn sie ertrunken wären und das zeigt ja genau, dass dieser Versuch von mir, die Notbremse zu ziehen in diesem Augenblick mehr als richtig war", erklärte er.

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Designerin



