Fan-Outing von Justin Bieber (26): Aus der Tatsache, dass die Musikerin Billie Eilish (18) seit ihrer Kindheit ein riesiger Bieber-Fan ist, hat sie noch nie ein Geheimnis gemacht. Seit dem ersten Treffen der Künstler, hat sich eine enge Freundschaft zwischen den beiden entwickelt. Jetzt setzt auch der "Yummy"-Sänger auf Social Media ein klares Statement – und das mit einem ganz besonderen Outfit.

Der frischgebackene Ehemann bezeichnet seine Musiker-Kollegin Billie Eilish auf seinem Instagram-Account als "Liebling". Wie seine Frau Hailey (23) wohl zu der Liebeserklärung an eine andere Frau steht? Die posiert auf dem Bild direkt neben ihrem Gatten. Die zwei zeigen sich in Billies Fanartikel-Pullovern und somit als absolute Liebhaber ihrer Songs. Über diese Unterstützung freute sich die "Bad Guy"-Sängerin und kommentierte Justins Post prompt mit "Oh mein Gott". Diese Interaktion zwischen den Promis gefiel bisher mehr als 65.000 Fans, die den Kommentar der Sängerin mit einem Daumen nach oben versahen.

Billie hat schon oft Bilder aus ihrer frühen Teenagerzeit gepostet auf denen sie ihre Liebe für den Sänger und seine Musik zum Ausdruck brachte. Damals war sogar ihr Kinderzimmer voll von Justin-Bieber-Postern und nicht selten trug sie seine Fan-Shirts.

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

MEGA, Getty Images Justin Bieber und Billie Eilish

