Haben Patrick Fabian (32) und seine Freundin Lea noch genug Zeit für die Liebe? Im vergangenen August sind der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Liebste zum ersten Mal Eltern geworden. Töchterchen Lilly ist der ganze Stolz ihrer Eltern und das Paar zeigt auf Social Media fleißig die prächtige Entwicklung der Kleinen. Doch wie schaffen es die beiden trotz des Daseins als Neu-Eltern noch, ihre Liebe frisch zu halten? Promiflash hat nachgehakt.

"Die 2er Regel", verrät der 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash und erklärt die Dating-Methode für Pärchen: "Alle zwei Wochen soll man sich einen Abend zusammen nehmen, alle zwei Monate ein Wochenende und alle zwei Jahre einen Urlaub. Daran wollen wir uns halten." Aktuell hätten sie es zwar noch nicht wirklich geschafft, ihren Plan umzusetzen, das läge laut Lea allerdings vor allem am Alter ihres Nachwuchses. "Weil Lilly bisher auch einfach noch zu klein ist, das kommt noch", meint sie.

Auch wenn Papa-Sein für Patrick manchmal noch eine ziemlich ungewohnte Situation ist, und die ein oder andere Herausforderung mit sich zieht, hat er in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie glücklich er über das neue Familienmitglied ist. "Ich versuche, dir immer mit Rat und Tat so gut ich kann zur Seite zu stehen und bringe dir alles bei, was ich weiß, werde auf dich achten und dich beschützen! Papa liebt dich", titelte er im Februar beispielsweise zu einem Instagram-Post.

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Lea mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / hontiponti Lilly, die Tochter von Patrick Fabian und Lea



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de