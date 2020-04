Cathy Hummels (32) sorgt mit ihrem Körper mal wieder für eine Menge Motivation! Die Frau von Profikicker Mats Hummels (31) ist bekannt dafür, ihren Followern regelmäßig Inspirationen in Sachen Sport, Fitness und Ernährung zu liefern. Welche Yogaübungen sich am besten zum Fitwerden eignen oder welches Gericht lecker und trotzdem gesund ist, das erfährt man auf Cathys Social-Media-Accounts. Die Methoden, die die durchtrainierte Beauty dort an ihre Community weitergibt, scheinen bei ihr selbst bestens zu funktionieren!

Auf Instagram präsentiert sich Cathy an Karfreitag in einem legeren Zweiteiler, der freien Blick auf ihre Körpermitte bietet. Was sofort auffällt: Der Bauch der Mutter eines Sohnes könnte kaum durchtrainierter sein. Sogar ein Sixpack lässt sich erkennen. Und darauf kann sich die Designerin etwas einbilden, immerhin sind solche Muckis harte Arbeit. In den Kommentaren schreibt Cathy: "Also, auf meine Bauchmuskeln bin ich stolz."

Dass die Powerfrau sich wohl in ihrer Haut fühlt, betonte sie schon auf der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash: "Und so, wie ich gerade aktuell bin, bin ich absolut zufrieden mit meinem Körper. Ich finde es auch schön, wenn man muskulös ist, aber auch nicht zu viel."

