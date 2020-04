Im vergangenen September kam das zweite Kind von Joy Lee Juana Abiola-Müller (28) und Patrick Müller (32) auf die Welt. Nach Tochter Loki haben die beiden Unter uns-Stars mit Lovis diesmal einen Jungen bekommen. Im Netz gibt die Schauspielerin seitdem immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag zu viert. Doch dass ihr Leben einmal so aussehen würde, hat Joy selbst am allerwenigsten kommen sehen.

"Ich finde es unglaublich, dass ich jetzt schon seit fast sieben Monaten Zweifach-Mama bin! Hätte ich vor sechs Jahren niemals gedacht", gab Joy auf Instagram zu und veröffentlichte dazu ein altes Bild von ihrer zweiten Schwangerschaft. Auf der Aufnahme posiert die hochschwangere Beauty nackt mit ihrem runden Babybauch. Die Fans freuten sich über diesen Rückblick und bedachten Joy mit zahlreichen liebe Worten in den Kommentaren. "Du hattest auf jeden Fall den Glow!", schrieb ein User beispielsweise.

Die 28-Jährige nutzte ihren Beitrag jedoch nicht nur, um in Erinnerungen zu schwelgen, sondern wandte sich darin auch an alle werdenden Mütter da draußen: "Ich hoffe, allen Schwangeren geht es gut und ihr habt keine Panik und man kümmert sich gut um euch!" Die Umstände seien gerade "heftig", um ein Kind zu bekommen. Joy würde jedoch allen die Daumen drücken.

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit ihren Kindern, März 2020

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit ihrem Ehemann Patrick Müller

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit ihrem Sohn



