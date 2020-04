Der Fremdgeh-Skandal um Jordyn Woods (22) und Tristan Thompson (29) hat vor einem Jahr hohe Wellen geschlagen. Tristans damalige Freundin Khloe Kardashian (35) warf den beiden vor, miteinander im Bett gelandet zu sein. Die Reality-Darstellerin und der Profi-Basketballer trennten sich, böses Blut gibt es zwischen ihnen seitdem nicht mehr: Ihrer gemeinsamen Tochter True (1) zuliebe pflegen die beiden einen respektvollen Umgang miteinander. Aber datet Khloe mittlerweile wieder?

Im Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner (64) in einer neuen Folge von Keeping up with the Kardashians plauderte die blonde Beauty aus dem Nähkästchen. Auf Kris' Frage, ob sie mittlerweile wieder auf Dates gehe, entgegnete Khloe: "Ich habe Freunde, die sagen 'Ich möchte dich mit jemandem verkuppeln'. Aber das ist mir egal. Ich konzentriere mich auf mich und True und genau das will ich." Daraufhin ging die 35-Jährige sogar noch weiter und verkündete: "Wer weiß, vielleicht werde ich nie wieder jemanden daten." In dem Interview verriet Kris, dass sie diese Einstellung sehr traurig finde, da sie sich für ihre Tochter das bestmögliche Leben und ein zweites Kind wünsche. Khloe beteuerte aber, dass es ihr gut gehe.

Erst vor Kurzem hatte es Gerüchte gegeben, dass die jüngere Schwester von Kim Kardashian und der Basketballer wieder ein Paar sind. So plauderte ein Insider gegenüber People aus: "Tristan [...] hat ein paar Tage bei Khloe gewohnt, damit er Zeit mit True verbringen konnte. Sie sind alle gesund." Ob das der Grund ist, dass die Reality-TV-Darstellerin zur Zeit niemand anderes datet?

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kris Jenner und Khloe Kardashian beim "Good American"-Launch Event

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson im März 2020

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de