Michael Wendler (47) musste sich auf Ostergeschenke-Suche begeben! Eigentlich hätten der Schlagerstar und seine Freundin Laura Müller (19) das Fest gerne in ihrer Wahlheimat in Florida verbracht. Da die Brünette derzeit allerdings das Tanzbein bei Let's Dance schwingt und die Ein- und Ausreise in die Staaten aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist, verbringen die beiden die Festtage in Deutschland. Doch wie hat der Musiker seine Liebste denn beschenkt?

"Es ist natürlich schwierig, jetzt ein schönes Geschenk zu finden und ich habe dann das Schönste gesucht, was ich finden konnte", verriet der 47-Jährige während der Sendung Ostern mit dir! am Sonntagabend. Als die beiden gemeinsam unterwegs gewesen seien, um das Nötigste zu besorgen, sei er dann auf ein Tassenosternest gestoßen – eine Tasse mit einer leckeren Ostereier-Variation. Ganz so heimlich, wie er dachte, war die Aktion letztlich aber nicht. Denn die 19-Jährige hat ihren Freund erwischt. "Oh, wie süß ist er denn?", habe sie sich dabei gedacht.

Michaels kleine Aufmerksamkeit dürfte Laura sicher über die Trauer helfen, dass sie derzeit auch ihre Familie nicht sehen kann. "Jetzt ist man hier so nahe und man kann sich trotzdem nicht sehen, das ist schon schade", gesteht sie in der Show enttäuscht. Zur kleinen Aufheiterung gab es für den Teenager daraufhin allerdings eine Video-Botschaft seiner Eltern.

