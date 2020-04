Von wegen David Beckham (44) kann nur kicken! Mit seinem Talent beim Fußball konnte der Ex-Profisportler in der Vergangenheit bereits ordentlich punkten. Aufgrund der aktuellen Situation sind die Sportplätze allerdings vorerst geschlossen und der Vierfach-Vater verweilt zu Hause. Doch dabei entdeckte der Mann von Model Victoria Beckham (45) jetzt völlig neue Seiten an sich: David wagte sich in die Küche und zauberte seinen Liebsten einen Schokokuchen!

"Die Kinder fanden ihn superlecker", teilte David am vergangenen Mittwoch stolz in seiner Instagram-Story mit. Dabei präsentierte der ehemalige Kicker einen durchaus gelungenen Nutella-Kuchen mit leckerem Nuss-Topping. Damit auch ja keiner seiner Follower behaupten könnte, der 44-Jährige habe das Meisterwerk beim Bäcker gekauft, teilte er kurzerhand noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung des Rezepts.

Doch damit noch nicht genug: Nur wenige Stunden später schob David ganz nach dem Motto "Das Runde muss ins Eckige" auch noch eine Pizza in den Ofen. Die italienische Spezialität wurde selbstverständlich ebenfalls liebevoll von Hand ausgerollt und belegt. Sieht ganz so aus, als hätte der einstige Nationalspieler ein neues Hobby gefunden!

Instagram / davidbeckham David Beckhams selbstgebackener Schokokuchen

Getty Images David Beckham auf einem roten Teppich

SPLASH/MEGA Ex-Profi-Fußballer David Beckham im März 2020

Hättet ihr gedacht, dass sich David auch in der Küche ganz gut schlägt? Nein, das hätte ich nicht erwartet! Aber klar doch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



