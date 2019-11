Janine Christin Wallat (24) hat ihr Liebesglück auch ohne Nächte der Rosen gefunden! In der aktuellen Staffel von Bachelor in Paradise hatte sich die Hamburgerin erneut auf die Suche nach einem Mann begeben. Wirklich wollte es mit den Jungs unter Palmen aber nicht klappen – und so schied die gelernte Hair-Stylistin am Dienstag aus der Show aus. Nun überrascht die Blondine ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Janine Christin ist wieder in festen Händen!

Im Interview mit Frauke Ludowig (55) bei Bachelor in Paradise - Der Talk plaudert die 24-Jährige ihr kleines Geheimnis aus: "Ich bin glücklich vergeben!" Weitere Details zu ihrem neuen Partner behält die Influencerin für sich. Sie will auch nicht preisgeben, ob es sich bei ihrem Schatz um einen Mann aus der TV-Branche handelt: "Dazu möchte ich nichts sagen!", schmunzelt Janine Christin.

Was für ein Typ der Freund der Ex-Bachelor-Kandidatin wohl ist? Im Sommer offenbarte sie, welche Eigenschaften ihr Traumprinz mitbringen sollte: "Ein Mann braucht bei mir Nerven aus Stahl, eine starke Schulter zum Anlehnen und ein offenes Ohr!"

