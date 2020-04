Fließt zwischen Oliver Pocher (42) und Elena Miras (27) noch böses Blut? Schon seit einiger Zeit sorgt der Comedian mit seinen Diss-Attacken gegen die Influencer-Welt für Aufregung. Auch Love Island-Sternchen Elena Miras und ihrem Freund Mike Heiter hat Oli bereits den ein oder anderen Clip gewidmet. Bisher sah es so aus, als wäre die Dunkelhaarige nicht sonderlich gut auf den TV-Scherzkeks zu sprechen. Jetzt haben sich die beiden aber ausgesprochen.

Zu seinen Instagram-Livestreams lädt der 42-Jährige immer wieder Promi-Gäste ein. In einer Session am Samstagabend war die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin bei dem Online-Plausch dabei und konfrontierte Oli mit ihrer Beschwerde: "Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, wenn man die Menschen ins Lächerliche zieht, sodass es schon beleidigend ist." Kurz darauf zeigte sie sich allerdings versöhnlich: "Deine Videos sind lustig. Deine Teebeutel da – das ist lustig."

Der Blondschopf selbst sieht die Situation total gelassen und findet: "Zu dem Beleidigen: Das ist ja ein schmaler Grat. Manchmal muss man das krasser ausdrücken, als es vielleicht ist." Über eine Sache freut er sich allerdings besonders: Seine Online-Provokationen haben Elena zum Nachdenken gebracht. Sie hat vor, Töchterchen Aylen weniger im Netz zu zeigen.

