Elena Miras (27) bekommt die Auswirkungen von Oliver Pochers (42) Lästereien heftigst zu spüren! Der Comedian zieht sein ein paar Tagen öffentlich über bekannte Influencer her. Der Grund für seine provozierenden Videos: Er findet, dass sich viele Netz-Bekanntheiten angesichts des neuartigen Coronavirus, das sich derzeit weltweit ausbreitet, unangemessen verhalten. Mit seinem Diss-Marathon löst er auch vonseiten der User einen Shitstorm gegen Influencer aus – und der hat nun Elena erreicht!

"Seit drei Tagen werde ich bedroht, ich werde beleidigt, meine Tochter wird beleidigt, mein Freund wird übelst unter seinen Bildern beleidigt. Alles wird beleidigt, was nur geht. Und das, weil eine Person, der Oliver, das Gefühl hat, er muss uns alle ganz abnormal kritisieren", offenbart die Ex-Dschungelcamperin in ihrer Instagram-Story. Sie könne verstehen, dass Komiker auf Kosten anderer Witze reißen, doch dass daraufhin so ein Hass auf jemanden niederprassele, sei unmöglich. "Mir geht das nahe, ich sehe die Nachrichten und ich habe es bis hier. Ich kann nicht mehr, es ist zu viel", gibt sie offen zu.

Doch nicht nur Elena bekommt die Folgen von Olis Rundumschlag zu spüren. Auch Sängerin Senna (40) erklärte, nachdem der Familienvater gegen sie ausgeteilt hatte, auf ihrem Kanal: "Ich weiß nicht, wer dir ins Hirn gekackt hat. Ich dachte, wir wären cool, aber anscheinend sind wir nicht cool. Wegen dir bekomme ich hasserfüllte Nachrichten!"

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

Instagram / missgammour Sängerin Senna



