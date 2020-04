Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel 2014 ist Stefanie Giesinger (23) ein gefragtes Model. Mit ihrem schönen Gesicht zierte die Beauty schon zahllose Magazin-Cover und lief über etliche Catwalks dieser Welt. Trotz des ganzen Ruhms und der Anerkennung ging es ihr dabei vor allem in der Anfangszeit ihrer Karriere nicht so gut: Steffi gab jetzt preis, dass sie vor einigen Jahren Probleme mit ihrer Figur hatte!

Vor wenigen Tagen gab die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story ihren Fans einen Einblick in ihr Seelenleben und gab zu: Sie hatte nach der GNTM-Zeit ein verzerrtes Bild ihres eigenen Körpers. So schrieb Steffi zu einem Schnappschuss aus dem Jahr 2015: "Ich habe immer versucht, noch weniger zu wiegen." Zu einem anderen Foto aus demselben Jahr hatte sie ebenfalls keine positiven Gedanken. "Ich erinnere mich, dass ich mich zu der Zeit fett fühlte", offenbarte die Beauty.

Stefanie erklärte weiter, dass sie zu dieser Zeit eine ziemlich ungesunde Beziehung zu ihrem Körper und dem Essen geführt habe. "Es hat wirklich seine Zeit gebraucht, mich nicht mehr mit anderen zu vergleichen und meinen Body einfach so zu akzeptieren", erklärte sie weiter. Sie wolle damit anderen Mädchen und Jungen helfen, die eigene Figur zu respektieren und sich selbst zu lieben.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im April 2015

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im März 2015

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im März 2020



