Es gibt neue Informationen im viel diskutierten Finger-Gate! Johnny Depp (56) und Amber Heard (33) sind bereits seit vier Jahren getrennt – doch ihre Scheidung zog einen hässlichen Rosenkrieg nach sich. Neben den gegenseitigen Vorwürfen der häuslichen Gewalt wurde auch immer Johnnys bisher ungeklärte Fingerverletzung auf den Tisch gebracht. Hat sich der Hollywoodstar denn nun selbst die Kuppe zertrümmert oder ist doch seine Ex schuld? Ein neues Video könnte vielleicht endlich Klarheit schaffen!

Daily Mail hat nun eine Aufnahme von 2018 veröffentlicht, in der der 56-Jährige über die Geschehnisse vor fünf Jahren spricht: Amber hätte im Streit Flaschen nach ihm geworfen. "Die zweite war eine größere und sie hat sie aus der Entfernung geschmissen und sie krachte gegen die Bar, wo die Kuppe dieses Fingers, den ich nun Klein-Richard nenne, ruhte und abgetrennt wurde. Und der ganze Knochen hier drin war komplett zerschmettert", erinnert sich der Schauspieler zurück. Die Wunde hätte sich sogar infiziert und er hätte Angst gehabt, ein Teil seiner Hand zu verlieren.

In einer früheren Version hatte der Fluch der Karibik-Star erklärt, dass er sich die Kuppe in einer Tür eingequetscht hätte – doch diese Lüge hatte einen Grund: "Ich hatte eine ziemlich schlimme Verletzung, sodass ich sie zu der Zeit beschützen musste", schildert er in dem Clip. Amber hingegen behauptet, dass ihr Ex im Drogenrausch ein Telefon gegen die Wand gehämmert hätte und sich so selbst verletzt hätte.

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2016

Anzeige

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Amber Heard



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de