In der neuen Staffel von Keeping up with the Kardashians geht es schon in der Auftaktfolge hoch her. Die Familie ist bekannt dafür, auch in Stresssituationen ihre ungefilterten Emotionen in der Show zu zeigen. Bereits in den letzten Staffeln kriselte es zwischen den Schwestern Kim (39) und Kourtney (40). Doch jetzt eskalierte ein Streit zwischen den beiden, welcher die älteste Schwester anscheinend zum Umdenken angeregt hat.

Die Auseinandersetzung entwickelte sich, weil Kim die Arbeitsmoral ihrer Schwester zum wiederholten Male kritisierte. Später in der Show dann ein Schock für die Fans. Während eines Kurztrips nach Armenien öffnete sich Kourt ihrer Schwester und teilte ihr mit: "Ich weiß nicht, warum ich hier so unglücklich bin. Ich mag es nicht mehr, berühmt zu sein." Ein Thema, das nicht das erste Mal für Gesprächsstoff sorgte. Schon oft hat Kourtney angemerkt, nicht mehr regelmäßig für KUWTK drehen zu wollen. Kommt nun also der Reality-TV-Ausstieg der Poosh-Inhaberin?

Gegenüber Entertainment Tonight sagte sie "Ich habe mich entschieden, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich verabschiede mich aber nicht für immer." Auch Schwester "Khloe fand im Interview klare Worte: "Wir lieben Kourtney und wir unterstützen sie, aber... Menschen kommen und Menschen gehen – irgendwann kommt sie zurück."

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope Disick im Februar 2020

Anzeige

ActionPress Kris Jenner mit Kourtney, Khloe und Kim Kardashian, November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de