Rote Teppiche, Tonstudios, Filmsets: Die Arbeit der Stars und Sternchen hat viele unterschiedliche Facetten. Sie stehen die meiste Zeit im Rampenlicht, sind oft ein Idol und werden von ihren Fans bewundert. Allerdings hat auch so manche Hollywood-Größe einmal klein angefangen. Viele der internationalen Promis haben nämlich vor ihrer großen Karriere in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und einige dieser Jobs waren sogar ziemlich skurril!

Madonna (61)

Madonna hatte vor ihrer steilen Gesangskarriere mit Lebensmitteln zu tun, wie vom MoneyMagazine in einem Video offenbart wird. Sie soll in einem Donut-Laden gejobbt haben. Dort wäre sie aber gefeuert worden, weil sie einen Kunden mit Marmelade vollgespritzt hätte.

Rihanna (32)

Die weltbekannte Sängerin erstaunt nicht nur mit Hits, wie "Love On The Brain" oder "Work", sondern auch mit einem besonderen Job: Vor ihrem Durchbruch war die 32-Jährige in ihrer Heimat Barbados als Kadett beim Militär, wie die Vogue berichtete.

Whoopi Goldberg (64)

Einer der ungewöhnlichsten Jobs hatte wohl "Sister Act"-Darstellerin Whoopi Goldberg. In einem Youtube-Video von Oprah Winfrey Network spricht sie über ihre Arbeit als Leichenkosmetikerin bei einem Bestattungsinstitut.

Hugh Jackman (51)

Hugh Jackman zählt heute zu den absoluten Schauspiel-Größen aber auch er hat offensichtlich vor vielen Jahren in einem ganz normalen Job gestartet: Laut Looper war er während eines Auslandsjahres in England im Alter von 18 Jahren als Turnlehrer an einer Schule angestellt.

Nicki Minaj (37)

Auch Nicki begann ihre Karriere bodenständig: In The Tonight Show plauderte sie mit Jimmy Fallon (45) und offenbarte, dass sie vor ihrer Laufbahn als Musikerin in einem Restaurant in New York kellnerte. "Deshalb wollte ich mich beeilen und meinen Traum verfolgen [...]. Das war nichts für mich", fügte sie in der Show hinzu.

Channing Tatum (39)

Ein anderer Job liegt da schon viel näher. Bevor Magic Mike-Darsteller Channing Tatum sein Leben der Kinoleinwand widmete, arbeitete er als Stripper. Das bestätigte der Hollywood-Hottie während eines Interviews bei Sway In The Morning.

