Unter diesem Dach wird es wohl nie langweilig! Erst vor wenigen Tagen entzückte US-Schauspielerin Hilary Duff (32) ihre Follower auf Social Media mit zauberhaften Mutter-Kind-Aufnahmen. Söhnchen Luca Cruz Comrie (8) durfte ihr ein Make-over verpassen. Das Resultat der Schmink-Session hätte dabei nicht bunter ausfallen können – die fröhliche Mama und ihren kleinen Sohn machten die gemeinsamen Mußestunden überglücklich. Jetzt galt Töchterchen Banks Violet Bair (1) ihre ganze Aufmerksamkeit!

Auf ihrem Instagram-Account postete Hilary einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Mini-Me: Das Bild zeigt die Schauspielerin und ihren Spross in der Wanne, umgeben von Spielzeugen. Während der Planscherei liegt das Kleinkind auf dem Bauch seiner Mama – die trotz verschmiertem Make-up bis über beide Ohren strahlt. "Beste Freundin für immer", freut sich der Disney-Star in der Bildunterschrift über den Badespaß mit ihrer Tochter.

Der nächste gemeinsame Zeitvertreib mit ihrer Tochter Banksy steht im Übrigen bereits in den Startlöchern: Hilary will ihre Kleine ab sofort noch süßer frisieren: "Ich muss an meinen Frisier-Künsten arbeiten. Ich bin jetzt schließlich eine Mädchen-Mama", verkündete die Filmikone in ihrer Instagram-Story.

