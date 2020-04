Daniela Katzenberger (33) schwelgt in Erinnerungen! Die Kultblondine ist dafür bekannt, nahezu alles aus ihrem Leben preiszugeben. Schon seit Jahren hält sie ihre Fans über ihren Alltag mit Ehemann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) auf dem Laufenden. Angefangen bei ihrer Reality-Show und mittlerweile lassen sich auch ihre Social-Media-Accounts als virtuelle Tagebücher betrachten. Jetzt entzückt Dani ihre Follower mit einem Schwank aus ihrer Vergangenheit!

Dieser Beitrag auf ihrem Instagram-Account unterstreicht, wie schnell die Zeit vergeht! Das Video zeigt den Schlagersänger und die Familienprinzessin vor ein paar Jahren. In dem Video eifert das Kleinkind seinem Papa nach. Obwohl es dabei bloß um das Trinken von Wasser geht, legt Klein-Sophia eine Glanzleistung hin! Genau wie ihr Vater nimmt sie in dem Clip erst einen kräftigen Schluck, bevor sie mit einem erfreuten "Ah!" den Genuss verdeutlicht.

"Eines meiner Lieblingsvideos. Schon wieder so lange her", bemerkt Daniela in der Bildunterschrift des Uploads. Der Zeitsprung wird besonders im Vergleich zu ihrem aktuellen Osterfoto erkennbar: Inzwischen ist Sophia vier Jahre alt und trägt schulterlange Haare.

Anzeige

RTL2 Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis an Ostern 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de