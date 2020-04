Wie geht es Nathalie Volk (23)? Vor wenigen Wochen erreichte diese traurige Nachricht über die ehemalige GNTM-Kandidatin die Öffentlichkeit: Bei der 23-Jährigen ist im frühen Stadium Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert worden – das bestätigte ihre Mutter Viktoria in Anfang März in einem Interview. Nathalie selbst äußerte sich nicht zu der Erkrankung – bis jetzt: In einem ersten Statement erzählte sie nun, wie sie von der Krankheit erfahren hat.

Alles habe damit angefangen, dass sie nachts Beschwerden gehabt hätte. Es sei sogar so schlimm gewesen, dass sie nicht habe einschlafen können, erzählte sie gegenüber RTL. "Und dann bin ich zur Grunduntersuchung gegangen – ganz normal Krebsabstrich, Blutabnahme und so weiter. Und dann nach ein paar Tagen wurde es mir dann mitgeteilt", erinnerte sich die Studentin im Gespräch. Sie versuche aber trotzdem, positiv zu bleiben. Dabei kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. "Als das rauskam mit meiner Krebsdiagnose, habe ich so schöne Briefe bekommen", sagte Nathalie sichtlich berührt. Allein auf Instagram seien es um die 400 Nachrichten gewesen.

Nathalie ist nicht das erste Mitglied ihrer Familie, das an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist. "Bei meiner Oma wurde die ganze Gebärmutter rausgenommen, und es gab noch einen Fall bei uns, und ja, wenn es schlimmer wird, dann lasse ich mich operieren", erläuterte Nathalie weiter.

Anzeige

Instagram / nathalievolk Viktoria und Nathalie Volk

Anzeige

Getty Images / o.A. Nathalie Volk, Oktober 2016

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de