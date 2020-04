Sie hat nun neue, ganz andere Pläne! Im September 2019 gaben Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) ihre Verlobung bekannt. Seitdem fiebert das Paar seinem großen Tag entgegen, der eigentlich am 29. Mai stattfinden sollte. Aufgrund der derzeitigen Situation mussten die zwei ihre Trauung jedoch verschieben – Beatrice' neue Hochzeitspläne dürften nun aber alle bisherigen Pläne in den Schatten stellen: Die Hochzeit der Prinzessin wird nun wohl größer ausfallen, als viele gedacht haben!

Ursprünglich wollte sich das Paar im St James's Palace in einer kleinen, privaten Zeremonie das Jawort geben. Doch wie ein Insider nun Daily Mail verrät, sehen aktuelle Planungen ein größeres Event vor. "Als Enkelin der Königin ist es ziemlich unfair, dass Beatrice ihre Hochzeit vor der Öffentlichkeit hätte verstecken müssen, während ihre jüngere Schwester Eugenie (30) das nicht tat", erklärt die Quelle. Demnach scheint es mittlerweile nicht ausgeschlossen zu sein, dass die 31-Jährigen vor den Augen ganz Großbritanniens vor den Altar tritt.

Freunde glauben derweil, dass Beatrice es jetzt ihrer kleinen Schwester gleichtun wird und ebenfalls in der St George's Chapel auf Schloss Windsor den Bund der Ehe eingeht. "Es wäre wunderbar, wenn sie nächstes Jahr mit erhobenem Haupt an Hunderten von Menschen in der Kirche vorbei schreitet", so der Insider weiter.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Mai 2019

Anzeige

MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de