Wagen Sandy Provázek und ihr Partner schon bald den nächsten Schritt? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die in der zehnten Staffel der Castingshow den elften Platz belegt hat, kennt ihr Herzblatt Felix schon seit zehn Jahren. Bereits im Alter von 16 Jahren scherzten die beiden, damals noch als Freunde, darüber, wie sie einmal ihre Kinder nennen werden. Inzwischen erwartet das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Frage, ob auch eine Verlobung bereits in Sicht ist, dürfte also berechtigt sein.

Gegenüber Promiflash gibt Sandy nun preis: Über das Thema Vermählung haben die beiden schon gesprochen. "Grundsätzlich möchten wir beide auch irgendwann heiraten", verrät die Stuttgarterin. Die zwei wollten eine Hochzeit aber nicht kurz vor die Geburt ihres Sohnes schieben, da es etwas Besonderes werden soll. Im Nachhinein sei Sandy über diese Entscheidung froh, denn aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland und auch weltweit hätten sie das Event ohnehin nicht genießen können. "Und auch nicht mit Familie und Freunden feiern können, wie wir es uns vorgestellt hätten", ergänzt die werdende Mutter.

Sandy ist aktuell in der 38. Schwangerschaftswoche. "Unser Baby war geplant", offenbart die ehemalige GNTM-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Und lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis sie ihr Wunschkind in die Arme schließen kann.

Instagram / sandytereza Sandy Provázek, Model

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Partner Felix

Instagram / sandytereza Sandy, Ex-GNTM-Kandidatin



