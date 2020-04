Sandy Provázek gründet gerade ihre eigene Familie – und muss dabei ganz schön was mitmachen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die 2015 den elften Platz belegte und sich in der Show vor allem mit Darya Strelnikova gut verstand, ist aktuell in der 38. Schwangerschaftswoche. Dass diese Zeit nicht immer einfach ist, muss Sandy gerade am eigenen Leib erfahren. Mit Promiflash spricht die werdende Mama offen über die Schattenseiten der Babybauch-Phase.

"Grundsätzlich geht es mir sehr gut und ich genieße es sehr, schwanger sein zu dürfen", erklärt die Blondine. In der ersten Zeit der Schwangerschaft habe sie allerdings mit einigen Wehwehchen zu kämpfen gehabt. Zunächst klagte Sandy über starke Unterleibsschmerzen. "Seit Beginn der Schwangerschaft kann ich nicht mehr richtig schlafen, muss ständig auf Toilette, hatte vom überwiegend seitlichen Liegen starke Hüft- und Rückenschmerzen, hatte Kopfschmerzen ab der Mittagszeit, Wassereinlagerungen, Empfindlichkeit gegen Lärm, Sodbrennen, Stimmungsschwankungen, Juckreiz, Hautunreinheiten. Also, quasi das volle Programm", bietet die Stuttgarterin einen ehrlichen Einblick.

Ein Glück, dass Sandy mit Partner Felix einen Mann im Haus hat, der sie unterstützt, wo er nur kann. Die körperlichen Beschwerden könne der Papa ihres Sohnes ihr nur leider nicht abnehmen. "Oft fühlt er sich dadurch etwas hilflos", erklärt die Influencerin bei Promiflash.

