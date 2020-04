Autsch! Dieser Vater-Sohn-Ausflug von Pietro (27) und Alessio Lombardi ging blutig zu Ende! Der Knirps des DSDS-Siegers und seiner Ex Sarah (27) ist mittlerweile schon vier Jahre alt – und offenbar auch ziemlich kräftig. Bei einem gemeinsamen Ausflug verletzte der Kleine seinen Papa vor Kurzem mit einem Stein! Wie es dazu kam, verrät der "Kämpferherz"-Interpret jetzt im Netz und lacht dabei schon wieder.

"Wir waren heute ein bisschen Fahrrad fahren und dann haben wir Steine in den Rhein geschmissen. Ich stand hinter Alessio und er hat den Stein geworfen aber zu spät losgelassen. Er hat sich komplett gedreht um die eigene Achse. Und wo ist der Stein gelandet? Hier", erzählt Pie am Montagabend in seiner Instagram-Story und zeigt auf eine Wunde an seinem linken Ohr. Ein kleiner Kratzer sei die Verletzung nicht gewesen, wie der 27-Jährige weiter erzählt: "Ich hab geblutet, das war abnormal, das ist runtergelaufen! Alessio hat mich ausgeknockt. Es ist ein Riss im Ohr."

Zunächst hatte Pietro schon einen Hater im Verdacht, den Brocken gegen seinen Kopf gepfeffert zu haben – schnell löste sich die Situation jedoch auf und Alessios Papa war nicht einmal böse: "Wenn du zwei Chaoten zusammen rauslässt, kann nur sowas dabei rauskommen. Ich würde mal sagen: Papa-Sohn-Liebe!", resümiert er die Unfall-Steinigung schließlich ironisch.

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi im März 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im Januar 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio



