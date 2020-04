Angelina Heger (28) fiebert der Geburt entgegen. Die Influencerin erwartet mit Sebastian Pannek (33) ihr erstes Kind. Seit Verkündung der frohen Botschaft postet die werdende Mama fleißig Schwanger-Updates im Netz und lässt ihre Follower förmlich beim Wachsen ihres Bauches zusehen. Erst vor Kurzem teilte sie einen knuffigen Schnappschuss mit ihrem Verlobten und ihrem XXL-Kugelbauch. Dass die Geburt ihres Babys immer näher rückt, kann das Reality-TV-Sternchen kaum glauben!

Angelina teilte nun auf Instagram einen Schnappschuss, der sie in einem früheren Stadium der Schwangerschaft zeigt. Im Bikini präsentiert sie auf dem Foto ihre Wölbung, die mittlerweile um einiges größer geworden ist. "Die Zeit rennt so sehr", schreibt sie dazu. Mittlerweile hat die 28-Jährige den achten Schwangerschaftsmonat geknackt – wann der genaue Entbindungstermin ist, behalten die werdenden Eltern allerdings für sich.

In einer Fragerunde hatte die Influencerin verraten, dass sie auch gar keine Angst vor der Geburt habe: "Ich kann sagen, dass ich überhaupt keine habe, also gar nicht." Sie gehe total entspannt an die Sache heran und halte sich gar nicht bei negativen Gedanken auf. Sie freue sich einfach, wenn ihr Kind endlich das Licht der Welt erblickt.

Anzeige

Splash News Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de