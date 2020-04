Courtney Stodden (25) zeigt sich mal in einem ganz anderen Look! Das Reality-TV-Sternchen ist eigentlich für seinen freizügigen Kleidungsstil bekannt. Egal, ob auf dem roten Teppich oder auf ihren Social-Media-Schnappschüssen – die US-Amerikanerin betont ihre Vorzüge immer wieder gerne mit gewagten Outfits. Privat verzichtet sie aber auch mal auf ein aufwendiges Styling – wie sie nun beim Gassigehen vor wenigen Tagen bewies.

Fast wirkt es so, als wäre Courtney gerade eben erst aufgestanden, betrachtet man die neuesten Paparazzi-Aufnahmen. Ihre noch nassen Haare wellen sich und auch ihr Outfit könnte man sich wohl eher am Frühstückstisch vorstellen. Ihr flauschiger Morgenmantel gibt den Blick frei auf ein Mega-Dekolleté und blanke Beine. An den Füßen trägt sie gefiederte Pantoffeln. Während sie durch die Straßen von Los Angeles schlendert, schlürft die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin entspannt aus ihrer Tasse.

Mit weitaus mehr Nacktheit hatte die 25-Jährige ihre Instagram-Follower Ende März überrascht. Anscheinend war sie gerade aus der Dusche gestiegen, als sie das Foto geschossen hatte, denn sie trägt gar keinen Stoff auf der Haut! Lediglich Schaumreste bedecken ihre Intimstellen.

MEGA Courtney Stodden im April 2020

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, Reality-TV-Bekanntheit



