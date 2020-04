Was Viola Wedekinds (42) Sohn Philos Lou schon so alles kann! Im Oktober 2019 wurde die Sturm der Liebe-Darstellerin nach einem langen Leidensweg zum ersten Mal Mutter. Denn jahrelang war der Kinderwunsch der Schauspielerin und ihres damaligen Ehemannes Jacques Brauer unerfüllt geblieben. Ihre letzte Hoffnung war ein Samenspender, an den Viola schließlich auch ihr Herz verlor. Nun ist Philos bereits ein halbes Jahr alt. Im Promiflash-Interview plauderte Viola über den Entwicklungsstand ihres Sprosses!

"Zum Glück ist er gesund und entwickelt sich normal", freut sich die 42-Jährige. Der Kleine mache gerade seine ersten Erfahrungen mit Brei, Bananen, Reiswaffeln, Tee und Co. "Das ist ein großer Spaß und eine herrliche Sauerei", verriet die Mami. Eine Fähigkeit ihres Sohnes macht Viola jedoch besonders glücklich: Philos habe vor Kurzem mit dem Brabbeln angefangen! "Gerade gestern hat er tatsächlich aus Versehen zum ersten Mal 'Mama' gesagt, total süß!", plauderte die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen.

Philos hält seine Eltern jedoch auch ganz schön auf Trab. Denn der kleine Mann greife gerade nach allem, was in seiner Reichweite sei. Dass sich ihr Nachwuchs so prächtig entwickelt, erfüllt Viola einfach nur mit Stolz. "Am schönsten finde ich es, wie bewusst er uns jetzt wahrnimmt und wie glücklich er uns anlächelt, wenn er morgens aufwacht", kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind mit ihrem Sohn, April 2020

Instagram / violawedekind_official Schauspielerin Viola Wedekind

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind mit ihrem Sohn Philos Lou



