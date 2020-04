Wer hätte das gedacht? Seit rund drei Wochen läuft das beliebte TV-Format Promis unter Palmen auf Sat.1. Dafür wurden zehn VIPs der deutschen TV-Landschaft auf Thailand in eine Villa gesperrt, um sich das Preisgeld von 100.000 Euro zu erkämpfen. Auch mit dabei: Ennesto Monté (45). Der Schlagersänger musste das Haus als Erster wieder verlassen. Jetzt hat er ausgeplaudert, wer ihm in der Show ganz besonders ans Herz gewachsen ist.

Gegenüber Promiflash hat der Künstler verraten: "Ich habe mit Eva (28) Kontakt. Mit Désirée ab und zu über Insta und so. Aber mit Eva habe ich ständig Kontakt." Mit einem seiner Mitstreiter habe er sich in der kurzen Zeit ganz besonders gut verstanden. "Mit Ronald Schill (61). Wir sind fast täglich in Kontakt", verriet der 45-Jährige – und das, obwohl der Wahl-Brasilianer ihn am Ende rausgewählt hatte! "Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Wir sind sogar gute Freunde geworden", fuhr Ennesto fort und erläuterte gleich auch den Grund für die Männerfreundschaft: "Wir haben einen ähnlichen Charakter und einen ähnlichen Humor. Er hat auch vieles erlebt. Ronald ist ein richtiger Kumpel", sagte der Reality-TV-Star abschließend noch über den 61-Jährigen.

Von einem der Kandidaten sei der Sänger jedoch schwer enttäuscht: "Da spreche ich in erster Linie von Matthias (36), der bei jeder Show zeigt, was für ein hinterhältiger Mensch er ist." Es graue ihm vor einer weiteren Begegnung. "Dann wird das mit Schleimen nicht klappen, dann Gnade ihm Gott", stellte der 45-Jährige gegenüber Promiflash unmissverständlich klar.

SAT.1 / Richard Hübner Ennesto Monté, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

SAT.1 / Richard Hübner Ronald Schill, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Actionpress/ Wehnert, Matthias Matthias Mangiapane bei der Luxury Movember Night, November 2019



