Nanu, was ist denn mit den Beinen von Bill Kaulitz (30) passiert? Wegen der weltweiten Krisensituation sind momentan viele Promis die meiste Zeit in ihren eigenen vier Wänden. Damit dabei die Langeweile nicht Überhand nimmt, haben sich einige der VIPs kürzlich bei TikTok angemeldet – unter anderem der Tokio Hotel-Frontmann, der für einige Choreografie-Clips die Hilfe seines Zwillingsbruders Tom (30) in Anspruch nimmt. Auch seine Schwägerin Heidi Klum (46) musste jetzt offenbar ran: Hat er sich für einen Clip ihre legendären Füße ausgeliehen?

"Nicht vergessen, jeder Tag ist Bein-Tag!", kommentierte der 30-Jährige sein TikTok-Video, in dem er bäuchlings auf einer Liege zu einem Song aus der beliebten Show RuPaul's Drag Race posiert und dazu die Beine in der Luft bewegt. Aber hat er wirklich so lange und grazile Gliedmaßen? Schnell wurde in den Kommentaren spekuliert, dass es sich um die der Modelmama handeln könnte: "Ich liebe Heidis Beine!", stellte beispielsweise die Queen of Drags-Kandidatin Katy Bähm (26) amüsiert fest.

Die Schenkel, die vermutlich in Bills Video zu sehen sind, sind zudem ein Vermögen wert. Ein Kunde der 46-Jährigen habe sie vor Jahren für 1,5 Millionen Euro versichern lassen, wie Heidi in der US-Sendung Extra at The Grove verraten hat. Allerdings sei ein Bein etwas weniger wert als das andere: "Ich habe hier eine Narbe, weil ich einmal auf ein Glas gefallen bin. Mein linkes Bein ist deshalb nicht ganz so teuer wie mein rechtes", erzählte sie im Jahr 2011.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im April 2020

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Januar 2020

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR-Gala 2020 in New York



