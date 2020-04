Gegen die Langeweile: Chrissy Teigen (34) und ihr Mann John Legend (41) zeigen sich während der aktuellen Lage privater denn je, indem sie ihre Follower an ihrem Alltag teilnehmen lassen. Der "All of me"-Interpret gab zuletzt ein Wohnzimmer-Konzert, an dem sich Millionen seiner Fans erfreuten. Mit dabei war auch seine Ehefrau, die jetzt auf Social Media von ihren Problemen ohne Friseur und Co. berichtet: Was bietet sich da eher an als ein Mutter-Tochter-Nachmittag mit einem umfangreichen Beauty-Programm?

Auf Instagram versuchte sich die Moderatorin nun in einem etwas anderen Berufszweig – und zwar übernahm sie die Maniküre für ihre Mutter Vilailuck. Ganz natürlich saßen beide Frauen ungeschminkt und in Bademäntel gehüllt auf der Couch, während Chrissy hochkonzentriert die Nägel verschönerte. Dazu schrieb sie jedoch: "Lernen, wie man Gel-Maniküre macht! Ich würde eine Nahaufnahme ihrer Nägel zeigen, aber es sieht nicht schön aus." Ihre Mama lächelt trotzdem freudestrahlend in die Kamera. Als das Model mit seinem Werk fertig ist, bedankt sie sich bei den wahren Profis, die ihr vermutlich sonst die Nägel aufhübschen. "Danke an Tammy Taylor und Kimmie Kyees, habt keine Angst, ich werde nie so gut wie ihr werden."

Neben den kleinen Problemchen, mit denen sich derzeit einige Stars herumschlagen müssen, teilt die kleine Familie aber auch schöne Momente – wie zum Beispiel die Hochzeit der zwei liebsten Stofftiere ihrer Tochter Luna. Papa John sorgte für die musikalische Umrahmung der Feier, während Mama Chrissy alles auf Band festhielt.

Anzeige

Instagram / pepperthai2 Chrissy Teigen mit ihrer Schwester, Mutter und Tochter, 16. Februar 2020

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Luna Simone Stephens, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend, Miles Theodore, Chrissy Teigen und Luna Simone im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de