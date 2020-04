Plötzlich brechen bei Daniela Katzenberger (33) alle Dämme. Seit mehr als zwei Jahren herrschte zwischen der Kultblondine und ihrer Halbschwester Zoff. Dass Dani den Tod von Jennys Papa Andreas im Frühjahr 2017 öffentlich gemacht hatte, soll der Auslöser für die jahrelange Fehde gewesen sein. In Danielas Sendung Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca vertrugen sich die beiden vor wenigen Augenblicken endlich. Doch dann kommen der Katze plötzlich die Tränen.

Bei einer gemeinsamen Autofahrt mit Gatte Lucas Cordalis (52) lässt Dani die Versöhnung mit Jenny noch einmal Revue passieren. "Sie ist so hübsch und so selbstständig, ich war so stolz, was sie aus sich gemacht hat", sagt die Wahl-Mallorquinerin über die einstige Dschungelkönigin. "Ich hätte ihr auch gerne gesagt, dass es mir leidtut, aber ich mache das nicht, ich kann das einfach nicht", gesteht sich die Mutter einer Tochter plötzlich unter Tränen ein.

"Sie ist so ein tapferes Mädel, und ich habe sie so lange alleingelassen", wird Dani schmerzlich bewusst. Ihren Humor behält sich die gebürtige Pfälzerin zum Glück aber auch in solchen Situationen bei: "Ich habe zwar zwei Jahre verpasst, aber besser als drei, vier, fünf, sechs, sieben oder zehn Jahre oder zwanzig, dann bin ich so alt wie Lucas, dann bin ich grau."

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Ex-Dschungelkönigin



