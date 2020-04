Ist Rita Ora (29) etwa zu weit gegangen? Die aktuelle Gesundheitslage betrifft seit Wochen die ganze Welt. Auch Großbritannien hat Ausgangsbeschränkungen verhängt, doch von denen will Rita allem Anschein nach nichts wissen. Statt sich in ihrem Wohnsitz in London zu isolieren, soll die Sängerin ein Ferienhaus in einem rund 240 Kilometer entfernten Dorf bezogen haben. Für die Einheimischen ein absolutes No-Go: Angeblich wollen sie, dass Rita schnellstmöglich verschwindet.

Wie Daily Mail berichtet, sei es vor allem das Verhalten, das Rita an den Tag lege. Die "How To Be Lonely"-Interpretin sei schließlich nicht alleine, sondern mit fünf weiteren Besuchern angereist – und die sollen nicht gerade die feine englische Art einhalten. Ritas Truppe sei von einem Bauern angeschrien worden, nachdem sie Privatgelände betreten habe. Außerdem hätten sich die Feriengäste einen Spaß daraus gemacht, die Dorfbewohner auf öffentlichen Fußwegen mit Drohnen zu verfolgen. "Ernsthaft, sie sollte die Regeln respektieren und im beschissenen London bleiben", soll ein wütender Dorfbewohner geschimpft haben. Ritas Sprecherin beteuerte auf Nachfrage der Zeitung jedoch, dass es nie zu solch einem Benehmen gekommen sei. Generell nehme Rita die Quarantäne-Vorschriften sehr ernst.

Eigentlich wollte sie während ihres Aufenthalts an neuer Musik arbeiten. Nach intensiven Jam-Sessions sah es auf ihren Instagram-Fotos jedoch nicht aus: Rita posierte leicht bekleidet auf einer Wiese und schien das eine oder Picknick in der Sonne genossen zu haben. Dementsprechend groß war der Shitstorm, den sie für ihre Schnappschüsse kassierte. Inzwischen hat die 29-Jährige die Bilder gelöscht.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im April 2020

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Februar 2020

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de