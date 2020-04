Sie hatten Großes vor! Am vergangenen Dienstag wagten Jan Micha Kroll, Timo Stosius und Daniel Zacharias sich in Die Höhle der Löwen und stellten dort Sdui vor – eine App, die die Kommunikation an Schulen verbessern soll. Im Gegenzug für 12,5 Prozent der Anteile an ihrem Start-up forderten die Männer eine satte Investition von den Löwen: eine Million Euro! Doch sie gingen leer aus: Weder Frank Thelen (44) noch einer seiner Kollegen biss an. Sind die Sdui-Gründer sehr enttäuscht?

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten mal bei CEO Daniel Zacharias nachgefragt! "Wir bereuen die Teilnahme nicht", stellte der Gründer klar. "Wir haben aus der Erfahrung viel mitgenommen. Das Feedback der Löwen war einerseits ermutigend, andere Hinweise haben uns geholfen, Sdui in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. [...] Es liegt uns am Herzen, die Digitalisierung in der Bildung nach vorn zu bringen, dabei kann das Format sicher auch unterstützen." Es sei zwar sehr schade, dass die Löwen nicht an das Potenzial im Bildungsbereich glauben – "aber vielleicht ist es auch einfach nicht der Markt, in dem sie Erfahrung haben." Deshalb würden Daniel und seine Kollegen den Löwen auch nichts übel nehmen.

Wie hoch hatten die Sdui-Gründer ihre Erfolgschancen denn eingeschätzt, wirklich eine Million Euro reicher aus dem Format zu kommen? "Natürlich war uns bewusst, dass die Summe von einer Million eine der höchsten Summen in der Geschichte von DHDL ist", betonte Daniel. "Allerdings waren wir mit Sdui bereits am Markt, hatten großen Zuspruch und positive Wachstumsraten. Die Aussichten waren und sind also sehr gut."

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Jan Micha Kroll, Timo Stosius und Daniel Zacharia von Sdui

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in der neusten "Die Höhle der Löwen"-Staffel



