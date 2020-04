Jetzt hat auch Hilary Duff (32) die Experimentierfreude gepackt! In den letzten Tagen erregten so einige Promis mit ihren kunterbunten Styles Aufsehen. Nach Luke Evans (41), Cruz Beckham (15) und Jennifer Love Hewitt (41), die nun alle pink gefärbte Haare tragen, wollte wohl auch die blonde Schauspielikone mal wieder etwas Neues wagen. Allerdings entschied sich die "Lizzie McGuire"-Bekanntheit für einen ganz anderen Ton als ihre Kollegen!

Auf ihrem Instagram-Foto deutete Hilary bereits mit einem verdächtigen Gesichtsausdruck an, dass auch sie vor lauter Langweile zur Farbtube gegriffen hat. Und siehe da: Während ihr dunkelblonder Ansatz unverändert geblieben ist, haben ihre hellen Spitzen ein leuchtendes Türkis angenommen! Das Resultat hat nicht nur ihre Fans regelrecht umgehauen, auch ihre prominenten Freunde waren von dem neuen Look begeistert. Unter anderem reagierte ihre "Younger"-Co-Darstellerin Molly Bernard mit freudigen Emojis auf das Umstyling.

Das war allerdings nicht das erste Mal, dass sich Hilary in Sachen Frisur neu erfunden hat. Neben braunen und platinblonden Haaren trug die Schauspielerin in der Vergangenheit bereits rosafarbene Strähnen und eine blaue Mähne! Wie gefällt euch Hilarys jüngstes Makeover? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im April 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, 2016

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, 2015



