Freitag den 13. empfinden viele als Unglückstag, für Delia Schlönvoigt bedeutet es heute aber nur Gutes. Die Tochter von Jörn (33) und Hanna Schlönvoigt (23) wird schon stolze zwei Jahre alt. Klar, dass dieser Tag gebührend gefeiert werden muss. Auf Social Media gab Mama Hanna bereits Einblicke in die Vorbereitungen für Delis Ehrentag: Die Kleine bekommt eine Party mit Leckereien, Luftschlangen und Co.. Papa Jörn erinnert sich nun zurück an die ersten Momente mit seiner Tochter.

Auf Instagram veröffentlichte der GZSZ-Darsteller kürzlich zwei Fotos von sich und Delia nur wenige Augenblicke nach deren Geburt. Damals ist die heute Zweijährige natürlich noch winzig. "Herzlichen Glückwunsch, Liebe meines Lebens", findet der stolze Vater die passenden Worte zum besonderen Anlass. Den ganzen Tag kann der Schauspieler allerdings nicht mit seiner Kleinen verbringen. In seiner Story zeigte sich Jörn schon am frühen Morgen bei den Dreharbeiten für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

An ihrem Geburtstag kann sich Delia auch über einige prominente Gratulationen freuen. So ließen die Serien-Stars Chryssanthi Kavazi (30) und Valentina Pahde (25) oder auch Unternehmerin Cathy Hummels (31) bereits Glückwünsche unter Jörns Throwback-Post da. Auch die GZSZ-Kollegen Timur Ülker (30), Olivia Marei und Iris Mareike Steen (28) wünschten "Alles Gute".

Instagram / joern_schloenvoigt Delia, Hanna und Jörn Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Delia Schlönvoigt im Dezember 2017

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörn und Hanna Schlönvoigt bei der Eröffnung des Christmas Garden in Berlin

