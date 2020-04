Brad Pitt (56) und seine langjährige Make-up-Artistin sind offenbar ein echtes Dream-Team! Sie haben bereits in über 40 Filmen zusammengearbeitet und während dieser Zeit wohl jede Menge tolle Momente erlebt. Jetzt richtet der US-amerikanische Schauspieler ein paar rührende Worte an seine Visagistin Jean Ann Black. Dabei packt er auch eine lustige Anekdote aus: Diese Geschichte bringe die beiden noch heute zum Schmunzeln.

"Sie gehört zur Familie, wir sind wie Bruder und Schwester", verrät Brad in der aktuellen Folge der TV-Show Celebrity IOU. "Jean ist jemand, den ich in meinem Leben sehr schätze", fügt der Hollywood-Star hinzu. Trotz ihrer innigen Beziehung habe es einen unangenehmen Moment gegeben, der ihnen noch heute verdammt peinlich sei. Für den Streifen "Legends of the Fall" musste Jean 1994 einen unerwünschten Bräunungsstreifen an Brads Po kaschieren. "Wenn es um diese Geschichte geht, können wir uns nicht wirklich in die Augen sehen", berichtet der 56-Jährige.

Brad gehört zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten in Hollywood. Im Februar gewann er seinen zweiten Oscar als bester Nebendarsteller in dem Film "Once Upon a Time in...Hollywood" von Quentin Tarantino (57). Nach der Verleihung der Academy Awards verkündete der Ex von Angelina Jolie (44), dass er erst mal eine Pause einlegen wolle.

