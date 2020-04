Seit Mittwochabend ist der Streit zwischen Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) endlich Geschichte. Mehr als zwei Jahre lang hatten die Schwestern kein Wort miteinander gesprochen. In Danis Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" ging die Kultblondine einen Schritt auf die einstige Dschungelkönigin zu: Die Katze stand überraschend vor Jennys Tür. Promiflash verrät die Pfälzerin jetzt, was ihr in diesem Moment als Erstes durch den Kopf ging.

"Ich war ganz schön überfordert mit der Situation", gesteht Jenny ehrlich und fügt hinzu: "Es hat ein bisschen gedauert, aber dann war das Eis gebrochen." Nachdem die Geschwister die ersten Insider-Witze ausgetauscht und darüber zusammen gelacht hatten, kamen sie sich in der Episode der Reality-Serie schnell wieder näher.

Dass der Streit nun nach mehr als zwei Jahren vom Tisch ist, löst in Jenny nur positive Gefühle aus. "Ich bin sehr erleichtert. Es war wie eine Last, die endlich von mir abgefallen ist", freut sie sich gegenüber Promiflash.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

