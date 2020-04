Demi Lovato (27) verzichtet offenbar auf einen Rosenkrieg! Von 2010 bis 2016 ging die Schauspielerin mit Filmproduzent Wilmer Valderrama (40) durchs Leben. Nach der Trennung verliebte sich der US-Amerikaner in Model Amanda Pacheco. An Neujahr machte der Schauspieler seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag. Ex-Freundin Demi schwieg zu den Ereignissen – bis jetzt: In einem Interview meldete sich die Sängerin nun erstmals zu Wort!

"Ich freue mich sehr für ihn und wünsche ihm nur das Beste", verriet Demi in einem Interview mit Harper's Bazaar. Sie habe allerdings schon länger keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Partner. Die Trennung zwischen ihr und dem "Charming"-Darsteller sei zudem der richtige Schritt gewesen: "Ich glaube, ich brauchte das, weil ich lernen musste, allein klar zu kommen", erklärte die 27-Jährige.

Dennoch kann Demi auf die Unterstützung ihres Ex-Freundes zählen. Erst im Juli 2018 stand Wilmer seiner ehemals Liebsten nach ihrer Drogen-Überdosis zur Seite. "Wilmer war während ihres Krankenhausaufenthalts eine Stütze für Demi und besuchte sie auch in der Reha", plauderte ein Insider aus.

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato, Februar 2016



