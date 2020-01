Na, das sind doch mal tolle Neuigkeiten zum Jahresbeginn! Obwohl Wilmer Valderrama (39) und seine Ex-Freundin Demi Lovato (27) schon seit Längerem offiziell getrennte Wege gehen, hofften die Fans sehnsüchtig auf ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares. Der Grund: Trotz Trennung wachte der Schauspieler nach Demis Überdosis an ihrem Krankenhausbett und stand der Sängerin während dieser schweren Zeit bei. Doch die Beziehung der beiden scheint nun endgültig Geschichte zu sein, denn: Wilmer hat sich verlobt!

Amanda Pacheco heißt die Glückliche, vor der der 39-Jährige jetzt auf die Knie ging. Dass er seiner Partnerin an Neujahr die Frage aller Fragen gestellt hat, gab der Bräutigam in spe glücklich auf seiner Instagram-Seite bekannt. Er teilte unter anderem ein Foto, auf dem er vor der Küste von San Diego um die Hand seiner Freundin anhielt. Amanda nahm den Antrag an und präsentierte ihrer Community auf ihrer Seite auch prompt den beachtlichen Verlobungsklunker.

Zahlreiche prominente Freunde ließen es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulierten. Zu den ersten Gratulanten gehörte unter anderem Eva Longoria (44), die von der Verlobung offenbar total überwältigt war. Wilmer und das Model Amanda machten übrigens erst Anfang vergangenen Jahres ihre Beziehung öffentlich.

Instagram / ddlovato Wilmer Valderrama und Demi Lovato

Instagram / wilmervalderrama Amanda Pacheco und Wilmer Valderrama

Instagram / seaweanie Der Verlobungsring von Amanda Pacheco, Verlobte von Wilmer Valderrama

