Da müssen einige Fans bestimmt mehrfach hinschauen! Evelyn Burdecki (31) steht in Jeans und T-Shirt auf dem Spargelfeld: Sie will als Aushilfs-Erntehelferin ordentlich mit anpacken. Eigentlich präsentiert sich die Ex-Dschungelcamp-Königin immer sexy und top gestylt. Nun zeigt die Blondine aber eine völlig neue Seite von sich. Und während des kleinen Landausflugs hat Evelyn nicht nur Freude an der Arbeit auf dem Acker gezeigt. Die 31-Jährige kam auch wegen einem ganz anderen Detail ins Schwitzen.

In einem RTL-Clip gab die Beauty jetzt ihr Debüt als "Spargelstecherin". Als die Reality-TV-Beauty dabei zum ersten Mal Landwirt Josef sah, den sie beim Ernten unterstützen sollte, war es offenbar um Evelyn geschehen. "Du bist ein Bauer?", fragte sie ihn ganz verwundert. Mit seinem attraktiven Anblick hatte sie anscheinend nicht gerechnet: "Solche super-süßen, sexy Bauern laufen hier rum?" Aber nicht nur von Josef schien die Influencerin begeistert: Sie war auch mächtig stolz auf ihren Ernte-Erfolg. "Oh mein Gott! Ich habe einen Spargel gestochen", rief sie voller Freude, während sie auf dem Feld ackerte. "Das ist mein erster Spargel", fügte sie begeistert hinzu.

Für Evelyn war ihr Einsatz auf dem Land offenbar ein tolles Erlebnis. Wegen der aktuellen Lage fehlen derzeit viele Helfer auf den Bauernhöfen. Anscheinend hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin das erkannt: Mit ihrer Aktion wollte sie den Landwirten bei der Ernte unter die Arme greifen.

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2020

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki im Februar 2020

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Reality-TV-Star Evelyn Burdecki im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de