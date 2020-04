Was für ein Strahle-Pic von Robin Thicke (43) und seiner Tochter Lola! Normalerweise reist der "Blurred Lines"-Interpret um die Welt, doch aufgrund der aktuellen Lage ist auch er in seinen eigenen vier Wänden und findet dort offenbar viel Zeit für Social Media. Immer wieder hat der Sänger in den vergangenen Tagen witzige Schnappschüsse von seinen drei Kindern veröffentlicht. Nun stellen Robin und sein Nachwuchs fest: Die Quarantäne hat auch Vorteile!

"Ich kann den ganzen Tag bei meinem Daddy sein! Juhu!", witzelt der 43-Jährige unter einem Instagram-Bild, auf dem er und Lola um die Wette strahlen. Bei diesem Gute-Laune-Foto bleibt kein Zweifel übrig: Die Einjährige genießt die Zeit mit ihrem Papi gerade in vollen Zügen! Das glauben auch Robins Follower – sie lassen zahlreiche Kommentare und Likes für das gut gelaunte Duo da.

Kurz zuvor hat der Musiker seine Fans mit einem anderen Vater-Tochter-Motiv zum Lachen gebracht. Auf der Aufnahme sieht Lola ihren Papa erwartungsvoll an und Robin interpretierte den Anblick scherzhaft. "Daddy, wann wird dieser Scheiß vorbei sein?", lautete seine Bildunterschrift.

Getty Images Sänger Robin Thicke

Instagram / robinthicke Robin Thicke mit seiner jüngsten Tochter Lola

Instagram / robinthicke Robin Thicke mit seiner Tochter Lola



