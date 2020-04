Prinz Harry (35) gewährte über Ostern einen kleinen Einblick in sein Privatleben und machte Familien seines Charity-Projekts Mut für die kommenden Wochen! Momentan befinden sich nicht nur Promis und "Normalos" wegen der derzeitigen weltweiten Situation die meiste Zeit in ihren eigenen vier Wänden, auch die Royals haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und arbeiten von zu Hause aus. Obwohl Harry und Herzogin Meghan (38) nicht mehr im Dienste der britischen Krone agieren, setzen sie sich für ihre Wohltätigkeitsorganisationen ein. Per Video-Chat meldete sich der 35-Jährige am Wochenende bei den Mitgliedern von WellChild und zeigte sich beeindruckt von ihrem Umgang mit der Krise!

Die Freude war bei den Familien groß, als Harry sich einloggte und gleich losplauderte. Das WellChild-Projekt, das Angehörige von Kindern mit Handicaps unterstützt, betreut der Prinz seit mittlerweile zehn Jahren. Im Netz unterhielt er sich von Angesicht zu Angesicht mit Eltern von jeweils drei oder vier Kids, von denen einige Einschränkungen haben. Dabei verband er seine persönlichen Erfahrungen als Vater mit einem Lob an seine Gesprächspartner: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer es für euch sein muss. Ein elfmonatiges Kind zu haben ist manchmal hart, aber zu sehen, was ihr täglich durchmachen müsst... Ganz ehrlich: Respekt an jeden Einzelnen von euch!"

Derzeit befindet sich der Blaublüter mit seiner Ehefrau und ihrem Sohn Archie Harrison in Los Angeles – kürzlich verschlug es die drei vom kanadischen Vancouver Island in Meghans Heimatstadt. Dort wird ihr Knirps wohl auch am 6. Mai seinen ersten Geburtstag feiern. Aber eine große Party wird es bis dahin höchstwahrscheinlich nicht geben.

